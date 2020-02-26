Минздрав Грузии: приостановление авиасообщения с Италией не рассматривается

На данном этапе правительство Грузии не рассматривает вопрос приостановления авиаперелетов с Италией из-за коронавируса, сообщила журналистам замглавы Минздрава Тамар Габуния, передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

На севере Италии в минувшие выходные зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на утро 25 февраля в стране зафиксировано 222 случая заражения вирусом COVID-19, из них 101 случай протекает без каких-либо симптомов.

"Пока что мы не рассматриваем ограничения путешествий ни из Италии, ни из других стран Евросоюза", сказала Габуния.

По ее словам, обсуждается вопрос ужесточения контроля на границах.

"Пока что странами высокого риска остаются Китай, Южная Корея, Иран. Постольку в этом направлении Грузия приняла более активные превентивные мероприятия по ограничению полетов, а также с точки зрения контроля границ. Что касается других стран, передвижение с ними остается неограниченным, но в то же время мы думаем об ужесточении контроля на пунктах пересечения границы, а также карантинных мерах для путешественников из стран высокого риска", - сообщила Габуния.

В Грузии на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Тем не менее, к этому времени, карантин коснулся 34 граждан Грузии, которые вернулись из Китая.

"Ни у одного из них не выявлены симптомы, хотя они пока остаются в карантине. Вместе с карантином, возможно рассмотреть и вариант самоизоляции лишь после того, как эпидемиологи оценят условия самоизоляции", - сказала замглавы Минздрава.

По словам Габуния, что касается тенденции распространения коронавируса, ВОЗ пока не может конкретно назвать даты ожидаемой стабилизации, как и не заявляет, каких тенденций следует ожидать.

По ее словам, группа ученых во многих странах работает над вакциной от коронавируса.

"Разумеется, на этом делается большой акцент. Хотя пока конкретной даты, когда вакцина будет доступной, неизвестно. Самое меньшее шесть месяцев – это самый минимальный период, в самом оптимистичном сценарии, который может понадобиться на разработку вакцины и после ее тестирования", - сказала Габуния.