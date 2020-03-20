Грузия и Беларусь временно прекращают авиасообщение

БАКУ/Trend/ - Компания Белавиа сообщила о приостановке рейсов в Грузию, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Рейсы не будут выполняться в города Тбилиси и Батуми, подобное решение принято в связи с ситуацией с коронавирусом.

Так, временно отменяются рейсы в Тбилиси: В2 735-736 – с 22 по 28 марта 2020 и В2 741-742 – с 20 по 28 марта 2020.

Также отменяются рейсы в Батуми: B2 737 – с 20 по 28 марта 2020 и B2 738 – с 21 по 29 марта 2020.

В компании обратились к путешественникам с просьбой проверять обновления на сайте авиакомпании об отмененных рейсах, поскольку ситуация на фоне пандемии постоянно меняется.

Вернуть деньги за билеты или изменить дату вылета можно до 31 декабря текущего года.

К 20 марта в Грузии зафиксировано 43 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова.)