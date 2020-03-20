Грузия приостанавливает полеты по всем направлениям

БАКУ/Trend/ - Грузия с 21 марта прекращает авиасообщение по всем направлениям из-за угрозы распространения нового типа коронавируса, заявил пресс-спикер правительства Грузии Ираклий Чиковани на брифинге.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Меры предприняты в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-2019.

"Принято решение, что с 21 марта полностью прекращается воздушное сообщение и будут осуществляться только авиарейсы, которые произведены грузинскими авиалиниями по согласованию правительством Грузии", - сказал Чиковани.

По решению грузинских властей, уже несколько дней страна закрыта для иностранцев, въезд был открыт только для граждан Грузии.

В Грузии зафиксировано 43 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Один человек выздоровел и покинул клинику. Он находится в режиме самоизоляции.

В связи с пандемией коронавируса, Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев за исключением особых случаев. Все приезжающие граждане Грузии отправляются в карантин.

В самой стране закрыты все образовательные учреждения. На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и часть частных организаций.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова.)

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