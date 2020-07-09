Власти Грузии готовятся к возможной второй волне коронавируса

Грузия 9 июля 2020 07:30 (UTC+04:00)
Власти Грузии готовятся к возможной второй волне коронавируса

В Грузии ведется работа над планом, чтобы в случае второй и третьей волны нового коронавируса система общественного здравоохранения встретила их подготовленной, заявил глава национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

Гамкрелидзе коснулся и Единых национальных экзаменов и отметил, что, исходя из экзаменов, не ожидается повышенного риска распространения инфекции.

«На нынешнем этапе мы контролируем эпидемию, но это не дает нам права успокоиться. Уже третий день продолжаются Единые национальные экзамены. Ситуация и там полностью управляемая, я уверен, что не будет никакого повышенного риска распространения инфекции, настолько все этапы рассчитаны. Сейчас мы серьезно работаем над планом для укрепления общественного здравоохранения, чтобы в случае второй и третьей волны поздней осенью мы встретили их подготовленными. Эта многосторонняя подготовка, постоянно проводится переподготовка медперсонала, эпидемиологов, лабораторных работников, расширение тестирования», - сказал Гамкрелидзе.

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