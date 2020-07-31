В обновленном списке ЕС Грузия остается безопасной страной для путешествий

Согласно решению Совета Евросоюза, в списке безопасных стран остаются: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Китай также находится в списке безопасных стран ЕС, но сообщение с Китаем возобновится в ЕС только после того, как Китай решит открыть свои границы.

Страны, признанные ЕС безопасными, должны были соответствовать трем основным критериям. Согласно этим критериям, среднее число случаев Covid-19 на 100 000 человек в стране за последние 14 дней должно быть ниже показателя ЕС, а за последние две недели должна наблюдаться тенденция к снижению новых случаев заражения в стране.

Кроме того, следует учитывать практику тестирования, установления контактов и лечения в стране.