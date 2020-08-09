Соперником «Динамо Тбилиси» в Лиге чемпионов будет албанская «Тирана»
«Динамо Тбилиси» встретится в первом раунде квалификации Лиги чемпионов с чемпионом Албании — «Тираной». Об этом стало известно после жеребьевки первого квалификационного раунда ЛЧ, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.
Возможными соперниками чемпиона Грузии были «Динамо Брест», «Рига», «Тирана» и «Силекс». Тбилисскому клубу попался один из самых сложных соперников.
«Тирана» становилась чемпионом Албании 25 раз, что сделала и в этом году, после 11-летнего перерыва.
Матч первого квалификационного этапа Лиги чемпионов между «Динамо» и «Тираной» состоится в Тбилиси 18 или 19 августа.
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