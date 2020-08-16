В Грузии выявлены 15 новых случаев коронавируса
В Грузии выявлены 15 новых случаев коронавируса, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.
Согласно обновленным данным, на сегодня в Грузии подтверждено 1336 случаев коронавируса, из них выздоровели 1088 человек, скончались 17 пациентов.
На карантине находятся 7597 граждан, под медицинским наблюдением в стационарах — 249 человек.
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