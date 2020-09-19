Обесценивание грузинской нацвалюты связано с ухудшением эпидемиологической ситуации

БАКУ/Trend/ - На курс лари повлияли негативные ожидания, возникшие в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, выступая сегодня в парламенте Грузии, сообщает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Резкий рост случаев инфицирования коронавирусом фиксируется в Грузии с начала сентября. С 30 августа и по сегодняшний день общее число заболевших увеличилось в более чем два раза, до 3 119 случаев.

Курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару только за неделю упал на 3,1%. Официальный курс, установленный по итогам торгов 18 сентября, составляет 3,214 лари за 1 доллар.

«На курс лари, безусловно, повлияли негативные ожидания, возникшие в экономике, бизнесе и среди населения в связи с увеличением числа инфицированных. Хочу еще раз заявить, что мы не будем применять жестких ограничений, мы не будем закрывать бизнес, мы будем поддерживать экономику. Медленно, при осторожном подходе мы откроем границы. Мы думаем, что это стабилизирует ожидания, стабилизирует курс лари», — заявила Турнава.

Глава Минэкономики считает, что уже сейчас в экономики Грузии наблюдаются позитивные тенденции, которые указывают на восстановление. Турнава уверена, что со временем устранены будут некоторые факторы, негативно влияющие на курс лари.

«Но я также хочу прояснить, что перед нами стоит большая проблема. Туризм на какое-то время вообще прекратился. Сейчас мы постепенно возобновляем полеты и международные визиты. Большую роль туризм играет в поступлении иностранной валюты в страну. То же произошло и с торговлей из-за сложной ситуации на внешних рынках. Сейчас экспорт грузинской продукции начинает медленно расти, и это хороший признак», — отметила Турнава.

На фоне пандемии коронавируса огромные потери несут практически все сферы экономики Грузии, в том числе торговля. Внешнеторговый оборот с января по июль 2020 года снизился на 17,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив примерно шесть миллиардов долларов.

Что касается туризма, доходы от этой сферы в январе-июле составили 468,6 миллиона долларов – это более чем в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Валютные поступления в сфере туризма сократились до минимума, с апреля ежемесячное падение составляет более 96%.

Натия Турнава выступала в парламенте в порядке интерпелляции. Глава Минэкономики явилась в законодательный орган по требованию депутатов от оппозиционной партии «Европейская Грузия». Большая часть вопросов, поступивших ей, касалась экономических проблем населения, возникших во время пандемии. Оппозиция считает, что правительство не смогло избежать многих вызовов из-за некомпетентности своего экономического блока и недальновидной финансовой политики.