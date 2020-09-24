Грузия и Азербайджан работают над вопросами делимитации границ

БАКУ/Trend/ - Соответствующие ведомства и комиссии Грузии и Азербайджана работают над вопросами делимитации границ.

Как сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, который находится с визитом в Грузии.

По его словам, очередная встреча по вопросам делимитации должна была пройти еще в марте этого года, но была отменена из-за пандемии.

Глава МИД Азербайджана отметил, что при обсуждении таких вопросов необходимо создать соответствующие условия для работы специалистов в свободной среде.

«Сейчас идет работа в этом направлении, проводятся исследования и обсуждения, лучше оставить это специалистам и профессионалам. Спекуляции или политические оценки в этом вопросе мешают процессу», - заявил Байрамов.

По его словам, между Грузией и Азербайджаном нет вопросов, которые нельзя было бы обсудить и решить.

(Автор: Тамилла Мамедова.)