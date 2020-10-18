Гахария: Мы должны носить маски в ходе выборной кампании

Мы должны носить маски в ходе выборной кампании, это наша ответственность за дальнейшее развитие страны, а безответственное поведение означает затягивание развития страны, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Цаленджиха, где «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» представила своего кандидата в мажоритарные депутаты парламента Грузии от Абаши, Мартвили, Цаленджиха и Чхороцку Александра Моцерелия, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

По словам Георгия Гахария, носить маску, соблюдать дистанцию является проявлением патриотизма.

«Мы уверены в поддержке наших граждан. Наша главная задача сегодня заключается в том, чтобы, соблюдая правила, мы все вместе победили в честной и достойной борьбе, чтобы никому не дать возможность бросить тень на нашу победу. Все должны понимать, что сегодня выполнение элементарных правил, ношение маски, соблюдение дистанции — это является патриотизмом. Это то, чем мы даем нашей стране возможность развития, чтобы в этом развитии не было задержки. Я уверен и верю, что мы все вместе победим, но самое главное, мы победим в честной борьбе и победим достойно», — сказал Георгий Гахария.