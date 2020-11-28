Цена на хлеб в Грузии не повысится - министр

По заявлению министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Левана Давиташвили, правительство Грузии приняло решение субсидировать пшеничную муку первого сорта. Как сообщил министр на брифинге в администрации правительства, повышения цен на хлеб не ожидается, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

«В последние дни были часты обсуждения в связи с тем, какими будут цены на хлеб. Было очень много заявлений, что существует объективное обстоятельство, согласно которому цена на муку в стране растет. В том числе, мы слышали, что сегодня заявления сделали две ассоциации, и говорилось, что они ведут диалог с государством, что рассматривалась определенная схема субсидирования. Мы подтверждаем эту информацию, мы неоднократно говорили о том, что хлеб является особым стратегическим продуктом, мы понимаем, что социальное положение населения довольно тяжелое, исходя из тех экономических проблем, которые вызваны коронавирусом глобально, в том числе, в нашей стране. У нас была постоянная работа и встречи с производителями. Правительство Грузии приняло решение субсидировать пшеничную муку первого сорта таким образом, чтобы мы сохранили те цены, которые позволят предотвратить рост цен на хлеб. Программа будет задействована со следующей недели, соответственно, хочу со всей ответственностью сообщить населению, что цена на хлеб не повысится. Программа будет действовать в течение 4 месяцев, до 11 марта. В последующем мы будем наблюдать за ситуацией на международных рынках», - заявил Леван Давиташвили.

Министр добавил, что в стране достаточные запасы пшеницы.