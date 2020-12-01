Парламенту Грузии представлена окончательная версия госбюджета на 2021 год

Парламенту Грузии представлена окончательная версия государственного бюджета на 2021 год. Следует отметить, что в окончательную версию госбюджета вошли и расходы, связанные с пандемией, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Объем расходов госбюджета на следующий год сравнительно с утвержденным бюджетом 2020 года увеличивается на 221.9 млн лари и составляет 18 384.5 млн лари, откуда более 890 млн лари предполагаются для финансирования мероприятий, направленных против пандемии нового коронавируса и вызванного ею кризиса.

Вместе с тем, в отличие от первичной версии госбюджета, в котором рост экономики в 2021 год прогнозировался в пределах 5%, в окончательной версии проекта бюджета отмечается, что в соответствии с существующими прогнозами, в 2021 году ожидается реальный рост ВВП в пределах 4.3%, а в среднесрочный период в среднем в пределах 5.5%.

Что касается налоговых доходов бюджета, согласно обновленному прогнозу на 2021 год, в номинальном выражении налоговые доходы бюджета составят 12 045.0 млн лари, что на 155 млн лари меньше с первым представлением госбюджета на 2021 год. Как поясняется в документе, сокращение обусловлено эффектом предполагаемых для частного сектора налоговых льгот в рамках нового этапа антикризисного плана.

Вместе с тем, к концу 2021 года определенный органическим законом Грузии «Об экономической свободе» долг правительства определяется в размере 60.1% ВВП. Что касается предельного объема государственного долга, к концу 2021 года он определен в размере 33 680.1 млн лари, в том числе внешний долг государства – в размере 27 734.2 млн лари, а государственный внутренний долг – в размере 5 945.8 млн лари. Как отмечается в пояснительной записке к проекту госбюджета, в последующие годы долг немного уменьшится, и к 2024 году он составит 57.6% ВВП.