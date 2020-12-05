Авиакомпания Wizz Air намерена вернуть свои базы в Грузию

Wizz Air ведет разговор о возвращении своих баз в Грузию, — сообщила Первому каналу Грузии министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

По её информации, многие авиакомпании собираются возобновить полеты весной, однако эпидситуация в Грузии создает определенные проблемы в этом плане, так как ряд стран ввели обязательный карантин для пассажиров, вылетающих из Грузии.

«Поскольку как в мире, так и в Грузии, скоро начнется фаза вакцинации, то многие авиакомпании собираются возобновить полеты весной, в том числе Wizz Air, которая сейчас говорит с нами о возвращении своих баз в Грузию», — сказала Турнава.