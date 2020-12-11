Парламент Грузии утвердил председателей комитетов
Парламент Грузии десятого созыва утвердил председателей парламентских комитетов, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
Депутаты парламента Грузии утвердили на должностях:
Председателем комитета по юридическим вопросам — Анри Оханашвили;
Председателем комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаила Сарджвеладзе;
Председателем комитета обороны и безопасности Ираклия Берая;
Председателем комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклия Кадагишвили;
Председателем комитета по региональной политике и самоуправлению — Созара Субари;
Председателем председатель финансово-бюджетного комитета Ираклия Ковзанадзе;
Председателем комитета по отраслевой экономике и экономической политике — Давида Сонгулашвили;
Председателем комитета по аграрным вопросам — Нино Цилосани;
Председателем комитета окружающей среды и природным ресурсам — Майю Битадзе;
Председателем комитета по внешним связям — Николоза Самхарадзе;
Председателем комитета по европейской интеграции — Мака Бочоришвили;
Председателем комитета по вопросам диаспоры и Кавказа — Беку Одишария;
Председателем комитета по здравоохранению и социальным вопросам — Дмитрия Хундадзе;
Председателем комитета по образованию, науке и культуре — Тею Цулукиани;
Председателем комитета по спорту и делам молодежи — Михаила Кавелашвили.
Сегодня на первом заседании парламента нового созыва председателем парламента Грузии избрали Арчила Талаквадзе; первым вице-спикером парламента — Георгия Вольского; вице-спикерами парламента — Кахабера Кучава и Давида Сергеенко.