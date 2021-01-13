Грузия «категорически не рассматривает» вопрос ввоза китайской вакцины - Минздрав

Министерство здравоохранения Грузии на данном этапе «категорически не рассматривает» вопрос импорта китайской вакцины от COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявила глава ведомства Екатерина Тикарадзе.

«Что касается вакцин, то мы говорим о вакцинах Pfizer и AstraZeneca. Китайская вакцина не имеет достаточно информационного материала и надежности на этот период, поэтому Минздрав на данном этапе категорически не рассматривает внедрение китайской вакцины», – говорит Тикарадзе.

Она отметила, что Грузия получила подтверждение от платформы COVAX о поставках вакцины Pfizer для медперсонала. По словам Тикарадзе, уже идет интенсивная подготовка к вакцинации.

«Необходимы законодательные изменения, в этом направлении мы интенсивно работаем с парламентом. Вчера в парламенте прошла первая комитетская встреча, на которой мы говорили об изменениях, был инициирован законопроект, до конца января у нас будут внесены все изменения, которые обеспечат беспрепятственное внедрение вакцины в Грузии», – добавила Тикарадзе.

Между тем заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе сегодня заявил, что Грузия готовится к третьей волне коронавируса.

«Мы пытаемся избежать третьей волны, которая, к сожалению, есть во многих странах. Надеюсь, у нас это получится и третья волна не будет для нас очень разрушительной», – заявил Паата Имнадзе.

• COVAX – международная инициатива по разработке, производству и распространению вакцины от коронавируса. В механизме по поддержке создания производственных мощностей и проведению централизованных закупок участвуют 190 стран и экономик. Согласно планам, посредством COVAX к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 миллиарда доз вакцины.