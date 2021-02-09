Правительство Грузии продолжает помогать бизнесу расплатиться с долгами

Агентство "Производи в Грузии" начало прием заявок на субсидирование уплаты процентов по банковским кредитам и лизингу для предпринимателей, работающих в ресторанной индустрии, спортивно-оздоровительных клубов и частных детских садов в течение полугода, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Прием заявок продлится до 5 марта включительно.

Программа субсидирования уплаты процентов по кредитам и лизингу для объектов лишь ресторанной индустрии в течение шести месяцев началась в декабре прошлого года. Учитывая сложное положение бизнеса из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, власти Грузии приняли решение расширить список получателей субсидии, при этом упростив критерии участия в программе.

Программа состоит из трех компонентов: софинансирования кредита, лизингового проекта и микрокредитов.

Согласно программе, агентство "Производи в Грузии" с 1 декабря 2020 года поможет предпринимателям в течение шести месяцев оплачивать проценты, начисленные на остаток по кредиту. Они будут рассчитываться с использованием процентного показателя этого займа по состоянию на 1 декабря – не более 80% в случае кредита в национальной валюте и не более 70% в случае кредита в иностранной валюте (доллар США, евро).

Сумма софинансирования может быть использована как для покрытия обязательств по кредиту, лизингу или микрокредитам, возникшим до 1 декабря 2020 года, так и обязательств, подлежащих выплате после 1 декабря 2020 года (кредит, лизинговый проект, основная сумма микрозайма и начисленные проценты).

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике Грузии, затронув практически все сферы. Большое количество людей остались без работы, бизнес переживает стагнацию, и те, кто еще остались на плаву, каждый день борются за выживание. Для смягчения последствий пандемии правительство в апреле 2020 года утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу, который осуществляется в несколько этапов.