Жителям Грузии помогут развивать бизнес в селах

В Грузии стартует конкурс для начинающих и уже действующих бизнесов страны на выдачу несельскохозяйственных грантов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.

Цель конкурса – обеспечение соответствующих условий для создания новых рабочих мест в селах Грузии, поддерживая развитие предпринимательской деятельности в селах, а также поддержка мероприятий по смягчению климатических изменений.

Программа будет осуществлена в восьми муниципалитетах страны: Кеда, Хуло, Боржоми, Ахалкалаки, Тетрицкаро, Казбеги, Лагодехи и Дедоплисцкаро.

Софинансирование будет выдаваться по следующим компонентам:

- Для начала и развития предпринимательской деятельности. Минимальный объем гранта на одного бенефициара 20 тысяч лари (6 тысяч долларов), максимальный – 300 тысяч лари (примерно 90 тысяч долларов). При этом максимальный объем софинансирования на каждый проект определен в размере 70 тысяч лари (21 тысяча долларов), который не превышает 80% общей стоимости проекта.

- На начальном этапе проекты, рассчитанные на использование возобновляемых и энергоэффективных ресурсов. Минимальный грант 1,5 тысячи лари (452 доллара), максимальный – 30 тысяч лари (9 тысяч долларов) на один проект, который не превышает 80% от общей стоимости проекта.

Прием заявок на участие в конкурсе Евросоюза и Программы развития ООН пройдет в два этапа: прием и оценка заявки, а также прием детального бизнес-проекта и его рассмотрение, и оценка на комитете софинансирования.

В рамках программы, финансирование не получат проекты, связанные с военным ядерным производством, а также производством алкоголя и спиртных напитков, табака и опасных веществ; производством первичной сельхозпродукции и продуктов питания, игровым бизнесом и азартными играми, финансовым обслуживанием, включая ломбарды, с благотворительной и религиозной деятельностью, торговлей.

Подавать заявки можно до 31 марта текущего года.