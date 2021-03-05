В Грузии произошло землетрясение
В Грузии 5 марта в 02:40 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Как сообщает Национальный сейсмический центр мониторинга, эпицентр землетрясения находился в 20 километрах восточнее поселка Казбеги близ грузино-российской границы.
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