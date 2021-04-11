В Грузии выявлено 707 новых случаев коронавируса

В Грузии за сутки выявлено 707 новых случаев коронавируса, выздоровели 592 человека, умерли 8 инфицированных. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За 24 часа в стране проведено 24 823 теста на коронавирус, в том числе 16 878 с экспресс-тестов на антигены и 7 945 ПЦР-теста.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за день — 2,85%, за последние 14 дней — 2,26%, за последние 7 дней — 2,5%.

Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 288 396 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 277 303 инфицированных и умерли 3 877 человек.

В режиме карантина находится 198 человек, в больницах — 2 298 человек, в клинических гостиницах — 309 человек.

По состоянию на 10 апреля в Грузии было выявлено 506 новых случаев коронавируса, выздоровели 285 пациентов.