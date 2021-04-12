Мы можем реально сказать, что третья волна вируса началась и в Грузии - главный эпидемиолог

По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в Грузии началась третья волна коронавируса, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Об этом Гамкрелидзе заявил на брифинге в Национальном центре по контролю заболеваний.

«Эпидемическая ситуация в мире, в Европе, у нас постепенно усложняется. Как известно, во многих странах началась третья волна коронавируса. Мы можем реально сказать, что третья волна вируса началась и в Грузии», — заявил Амиран Гамкрелидзе.