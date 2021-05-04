В Грузии появятся "зеленые паспорта" для вакцинированных

Правительство Грузии активно работает над разработкой так называемых "зеленых паспортов" для лиц, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил руководитель оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

В конце апреля в Грузии анонсировали выдачу ковид-паспортов. По информации главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, грузинский ковид-паспорт будет соответствовать параметрам и стандартам европейского аналога. В ЕС планируют ввести систему COVID-паспортов, чтобы облегчить передвижение между странами в условиях пандемии.

"Ведется активная работа над разработкой т. н. "зеленых паспортов", которые будут выдаваться после полного проведения курса вакцинации, и этот вопрос будет представлен межведомственному координационному совету в ближайшем будущем. Кроме того, в формате совета рассматривается установление целого ряда разных льгот для тех лиц, которые пройдут полный курс вакцинации", – заявил Гибрадзе.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На сегодняшний день 45 тысяч граждан Грузии привились первой дозой вакцины AstraZeneca, 13 тысяч – первой дозой Pfizer и шесть тысяч прошли полный курс вакцинации Pfizer, сделав вторую дозу.

По информации Гибрадзе, на этой неделе в Грузии начнут вакцинировать членов правительства и парламента.

"Вместе с тем, по решению совета, к процессу вакцинации подключатся люди, трудоустроенные в секторе туризма, а также водители общественного транспорта и контролеры", – заявил он.

Как отметил Гибрадзе, на заседании совета во вторник внимание было акцентировано на динамике роста случаев инфицирования как во всем мире, так и в Грузии.

"Система (здравоохранения Грузии) готова даже к самому худшему сценарию, и правительство полностью управляет процессом", – подчеркнул Гибрадзе.

Только за минувшие сутки в Грузии было выявлено 788 случаев заражения коронавирусом, скончались 20 человек. По мнению эпидемиологов, чтобы справиться с пандемией вакцинацию в Грузии должны пройти не менее 60% населения.