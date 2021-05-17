Туристов с Ближнего Востока рассчитывает привлечь Грузия

Национальная администрация туризма Министерства экономики и устойчивого развития Грузии принимает участие в Международной туристической выставке ATM Dubai в Объединенных Арабских Эмиратах. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выставка открылась 16 мая и продлится в течение четырех дней.

"В рамках выставки Национальная администрация туризма проводит презентации, рабочие встречи с ведущими туристическими компаниями стран Персидского залива", – говорится в распространенном сообщении.

По данным Агентства, Арабские Эмираты – это целевой туристический рынок для Грузии. Участие в выставке поможет позиционировать Грузию как привлекательное и безопасное туристическое направление.

"Представители частного сектора смогут установить новые контакты и предложить туристические пакеты туроператорам на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении.

В 2019 году на Международной туристической выставке в Дубае были представлены более 2 500 международных компаний из более чем 150 стран, а количество посетителей составило около 40 тысяч. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году организаторам пришлось отменить выставку.