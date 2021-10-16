Правительство Латвии безвозмездно передало Грузии 83070 доз вакцины Pfizer
Правительство Латвии безвозмездно передало Грузии 83 070 доз вакцины Pfizer, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
Вакцина Pfizer одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Две дозы, необходимые для вакцинации, вводятся с интервалом 21-28 дней. Компания Pfizer разработала вакцину совместно с немецким партнером Biontec.
По данным Минздрава Грузии, вакциной Pfizer уже можно прививаться детям от 12 до 15 лет с хроническими заболеваниями; на основании обращения законного представителя подростка вакцина также ставится детям в возрасте от 12 до 15 лет, которые направляются за границу в целях учебы, лечения или по иной причине. Кроме того, направляющимся за границу лицам, вакцинированным инактивированными вакцинами против Covid-19 (Sinovac, Sinopharm), будет предоставлена возможность привиться дополнительной дозой Pfizer. Минимальный интервал между второй дозой и дополнительной первой дозой составляет 28 дней. При желании пройти вакцинацию вышеуказанные лица должны предоставить в учреждения вакцинации билет/бронь, приглашение или письмо о командировке с места работы, и т. д.