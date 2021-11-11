Саакашвили назвал условия прекращения голодовки

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, голодающий в тюрьме после задержания уже 42-й день, сегодня заявил, что принял решение прекратить голодовку, однако сделает это с определенным условием, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

«Я принял решение учесть призыв Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку. У этого прекращения есть условия», — сказано в письме, распространенном Саакашвили в соцсети на грузинском, английском и русском языке.

Согласно посланию, после прекращения голодовки он должен пройти реабилитационный период в гражданской клинике.

Саакашвили указывает, что процесс выхода из голодовки довольно сложный, а в тюремной больнице нет технических условий, квалифицированного медицинского персонала и гарантий безопасности, поэтому он должен быть переведен в многопрофильную гражданскую клинику.

Для этого Саакашвили предложил составить врачебный консилиум, в который войдут представители, которых предложит и он сам, и Минздрав.

Экс-президент подчеркнул, что находится в «мучительных условиях» в в тюремной больнице и указывает на то, что это видно из кадров, опубликованных сегодня Специальной пенитенциарной службой.

Саакашвили также призвал прекратить голодовку лидера партии «Дроа», депутата парламента Элене Хоштария.