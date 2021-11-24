Украинский адвокат Михаила Саакашвили прибыл в Грузию

БАКУ /Trend/ - Украинский адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Евгений Грушовец прибыл в Грузию и намерен встретиться со своим клиентом, который является гражданином Украины с 2015 года, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Грушовец намерен посетить Саакашвили, который сейчас находится в военном госпитале в Гори.

Правительство Грузии обвинило Михаила Саакашвили в незаконном пересечении границы Грузии и нескольких уголовных преступлениях, таких как насильственный разгон массовых антиправительственных протестов в 2007 году, рейдерский захват телеканала "Имеди" спецназом, незаконный захват собственности и другие преступления, поэтому он был арестован в Тбилиси 1 октября.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)