В Грузии обнародовали показатель годовой инфляции

По данным Национальной службы статистики, в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в Грузии составил 0,3 процента, а годовой уровень инфляции - 13,9 процента, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Что касается базовой инфляции, то в декабре 2021 года этот показатель составил 5,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как две годовые ставки без базовой инфляции были установлены на уровне 6,0 процента.

По данным Национальной службы статистики, основное влияние на формирование месячного уровня инфляции оказало изменение цен по следующим группам: Продукты питания и безалкогольные напитки: цены в группе выросли на 0,8 процента, что отразилось на инфляции месяца в размере 0,27 процентных пункта. Цены выросли на следующие подгруппы: рыба (2,3 процента), сахар, джемы и другие сладости (2,0 процента), молоко, сыр и яйца (1,9 процента), овощи и садоводство (1,8 процента), масло и жир (0,9 процента). В то же время снизились цены на фрукты и виноград (-0,7 процента); Гостиницы, кафе и рестораны: групповые цены выросли на 0,9 процента, отражая рост ежемесячной инфляции на 0,06 процентных пункта.

«Увеличились цены для подгруппы общественного питания (1,2 процента); Одежда и обувь: Группа отметила падение цен на 1,4%, что отразилось в ежемесячной инфляции как -0,05 процентных пункта. Снизились цены как на обувь (-2,4 процента), так и на подгруппы одежды (-0,7 процента)», - говорится в информации.