В Грузии зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 18 274 новых случая заражения коронавирусом, 8 400 человек выздоровели, 41 - скончался, сообщает в субботу Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведено 84 762 теста на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 1,1 миллиона, при этом 995 328 человек выздоровели, 14 911 - скончались.

В настоящее время 35 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 084 - на стационарном лечении.

По состоянию на 29 января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,7 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 8 310 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)