В Грузии зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 18 274 новых случая заражения коронавирусом, 8 400 человек выздоровели, 41 - скончался, сообщает в субботу Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведено 84 762 теста на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 1,1 миллиона, при этом 995 328 человек выздоровели, 14 911 - скончались.
В настоящее время 35 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 084 - на стационарном лечении.
По состоянию на 29 января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,7 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 8 310 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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