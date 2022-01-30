В Грузии сравнили опасность «омикрона» и гриппа

Омикрон-штамм коронавируса по своей тяжести отличается от обычного гриппа, смертность от него в 10 раз выше. Об этом заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире PalitraNews, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Из-за нового штамма «омикрон» Грузия переживает взрывной рост заболеваемости коронавирусом. 29 января в стране с населением около 3,7 миллиона человек был зафиксирован максимум по числу новых случаев заражения – 18 274. При этом от последствий коронавируса ежедневно в среднем умирают по 30-40 человек.

«Есть мнение, что «омикрон» протекает легче и требует меньшей госпитализации, это верно лишь отчасти. Он действительно вызывает менее тяжелое заболевание, но не настолько, как многие полагают. По тяжести это не обычный грипп, он вызывает как минимум в 10 раз большую смертность, чем грипп. За счет того, что число случаев в три-пять раз больше, чем во времена «дельты», общее количество госпитализаций и смертей все равно получается больше», — сказал Церцвадзе.

Основной причиной роста заболеваемости Церцвадзе считает то, что «всех контролировать» больше невозможно. Отвечая на вопрос, означает ли это, что бразды управления пандемией ускользнули, Церцвадзе ответил: «Ускользнули, у всех ускользнули». Здесь же он добавил, что некоторое время назад Грузия находилась на первом месте по уровню смертности от ковида, однако сейчас показатели страны улучшились.

Инфекционист также считает, что в Грузии медицинский сектор хорошо справляется с нынешней ситуацией, благодаря чему система здравоохранения не переживает коллапс. Более того, по словам Церцвадзе, Грузия является абсолютным лидером по количеству проводимых тестов на миллион населения.