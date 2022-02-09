Экономика в Грузии должна развиваться еще быстрее - министр

Назначенный сегодня министром экономики и стабильного развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что экономика должна развиваться еще быстрее и назвал своей задачей создание новых рабочих мест, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Являвшийся до последнего времени министром сельского хозяйства Давиташвили поблагодарил премьер-министра за оказанное доверие, сотрудников министерства – за сотрудничество, а свою предшественницу Натию Турнава – за проделанную работу.

«Я хотел бы поблагодарить госпожу Натию за ее успешную работу, которая, как она сама отметила, пришлась на очень непростое время. Пандемия изменила экономическую ситуацию во всем мире и создала особые вызовы с точки зрения экономического развития.

Под руководством премьер-министра, большими усилиями министерства экономики, нам удалось восстановить экономику, но у нас есть большие задачи, планы, а также обязательство перед населением показать быстрое экономическое развитие, а также создать максимальные возможности трудоустройства граждан», - сказал Давиташвили на брифинге в администрации правительстве.