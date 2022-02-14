Туркменистан стал основным экспортером нефти и нефтепродуктов в Грузию в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Туркменистан стал основным экспортером нефти и нефтепродуктов в Грузию в 2021 году. Грузия в прошлом году импортировала из Туркменистана нефть и нефтепродукты на сумму 191,8 миллиона долларов, что на 186,2 процента больше по сравнению с 2020 годом (67 миллионов долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Грузинский импорт нефти и нефтепродуктов из Туркменистана также вырос в количественном выражении на 103,1 процента – со 149 711 до 304 193 тонн.

Грузинский импорт нефти и нефтепродуктов из Туркменистана в декабре 2021 года вырос на 153,9 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года (6,3 миллиона долларов), но сократился на 29,8 процента по сравнению с ноябрем 2021 года (22,8 миллиона долларов) - до 16 миллионов долларов.

Таким образом, Туркменистан стал основным экспортером нефти и нефтепродуктов в Грузию в 2021 году. На втором месте - Россия (134,6 миллиона долларов), на третьем – Румыния (133,7 миллиона долларов).

Грузия в прошлом году в целом импортировала нефть и нефтепродукты на 822,5 миллиона долларов, что на 64,9 процента больше показателя 2020 года (498,6 миллиона долларов).

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)