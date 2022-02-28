ПРООН продолжит поддерживать устойчивый рост экономики Грузии

БАКУ /Trend/ - Программа развития ООН (ПРООН) продолжит оказывать содействие устойчивому и инклюзивному росту экономики Грузии в 2022 году. Об этом сообщил Trend руководитель группы экономического развития ПРООН в Грузии Георгий Нанобашвили.

"Мы продолжим работать с нашими местными и международными партнерами в 2022 году, помогая Грузии достичь ее целей в области устойчивого развития", - сказал Нанобашвили.

Представитель ПРООН сообщил, что в Грузии проводятся фундаментальные реформы, направленные на снижение уровня бедности, диверсификацию экономики сельских районов, их превращение в лучшее место для предпринимательства, занятости, образования, здравоохранения, технологий и действий в области борьбы с климатическими изменениями.

По его словам, ПРООН и ЕС с 2013 года оказывают поддержку Грузии в рамках программы развития сельских районов.

Нынешняя программа является частью более масштабной инициативы - Европейской программы соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD). ПРООН совместно с ЕС выделила почти три миллиона долларов в рамках этой грантовой программы, которая будет завершена в 2022 году. На сегодняшний день в рамках программы оказана поддержка более 80 сельским предпринимателям по всей Грузии, внесен вклад в продвижение устойчивого, инклюзивного и "зеленого" предпринимательства, сказал Нанобашвили.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)