Натия Турнава избрана членом совета Национального банка Грузии

Парламент поддержал кандидатуру Натии Турнава на должность члена совета Нацбанка 80 голосами против 9, сообщает Общественный вещатель Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Натия Турнава была заместителем министра экономики и устойчивого развития с 14 сентября 2018 г. по 17 апреля 2019 г. и министром того же ведомства с 18 апреля 2019 г. по 9 февраля 2022 г.

Согласно информации, распространенной парламентом, Натия Турнава, доктор экономических наук и магистр бизнес-администрирования, получила образование в Государственном университете им. Иване Джавахишвили и Кембриджском университете, Великобритания. Она также прошла различные курсы в Гарвардском университете США, под эгидой Государственной школы им Дж. Кеннеди.