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Посол Грузии в США вручил верительные грамоты Джо Байдену

Грузия Материалы 26 июня 2022 11:28
Посол Грузии в США вручил верительные грамоты Джо Байдену

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БАКУ/Trend/- Посол Грузии в США Давид Залкалиани вручил верительные грамоты Президенту Джо Байдену.

Как сообщает Trend со ссылкой на 1tv, об этом посол написал в социальной сети.

«Я вручил верительные грамоты президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену», - написал он.

Как сообщается, в рамках церемонии верификации состоялась короткая встреча посла и президента. Давид Залкалиани проинформировал президента США о проблемах, стоящих перед Грузией, и подтвердил, что Грузия является надежным и лояльным партнером США в регионе.

Президент Байден сказал, что он хорошо осведомлен о проблемах, стоящих перед Грузией , поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны, а также западные устремления.

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