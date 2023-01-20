Товарооборот Грузии и России увеличился более чем на 50% в 2022 году

Торговый оборот Грузии и России за 2022 год превысил $2,4 млрд, что на 52% больше 2021 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" ("Грузстат"), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Россия вышла на второе место среди крупнейших торговых партнеров Грузии. За прошлый год ее доля в объеме внешней торговли Грузии составила 13,1%. В 2022 году Грузия экспортировала в РФ более 73 тыс. тонн натуральных вин (свыше $160 млн), более 57 тыс. тонн ферросплавов на сумму свыше $108 млн, более 5,3 тыс. легковых автомобилей (более $75 млн), более 12 тыс. тонн спиртных напитков (более $56 млн), более 92 тыс. тонн минеральных и пресных вод (более $50 млн).

В свою очередь РФ за 12 месяцев поставила республике более 657 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (свыше $622 млн). Это почти в три раза больше показателей за 2021 год. Россия в прошлом году также поставила в Грузию более 416 тыс. тонн нефтяных газов и углеводородов (около $113 млн), около 180 тыс. тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки (почти $67 млн), свыше 174 тыс. тонн пшеницы и меслина (более $61 млн), более 114 тыс. тонн кокса и полукокса (более $59 млн).

Первое место среди торговых партнеров Грузии в 2022 году заняла Турция, встречная торговля с которой превысила $2,8 млрд, что на 30% больше показателя за 2021 год. Третье место занял Китай, торговый оборот с ним превысил $1,8 млрд (годовой рост 26%).

Общий внешнеторговый оборот Грузии за 2022 год превысил $19 млрд, что на 32,8% выше показателя за 2021 год. Экспорт составил более $5,5 млрд (годовой рост 31,8%), а импорт - $13,4 млрд (годовой рост 33,2%). Отрицательный баланс внешней торговли в прошлом году превысил $7,8 млрд (41,3% от всего торгового оборота).