Товарооборот между Грузией и Россией в 2022 году значительно вырос

Товарооборот между Грузией и Россией в 2022 году вырос на 52,3% по сравнению с 2021 годом и составил около 2,5 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 7%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Из Грузии в РФ в 2022 году вывезли более 92 тысяч тонн минеральной и пресной воды, более 73 тысяч тонн натурального виноградного вина, 57,4 тысячи тонн ферросплавов, около 12,3 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.

Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в прошлом году из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 179,7 тысячи тонн, а также более 174 тысяч тонн пшеницы и меслина.

Из России также завезли 657,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 416,8 тысячи тонн природного и попутного газов, а также 114,4 тысячи тонн кокса и полукокса и так далее.

Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом, в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.