В Тбилисском метро произошел сбой

Сбой в движении поездов и в работе эскалаторов Тбилисского метро произошел во вторник утром из-за падения напряжения. Как передает Trend, об этом сообщили грузинским СМИ в пресс-службе Тбилисской транспортной компании.

"Это произошло в утренние часы, когда было зафиксировано падение напряжения. Это повлияло на движении поездов и эскалаторов. Тем не менее, поезда продолжают двигаться беспрепятственно, просто с увеличенным интервалом", - заявила собеседница агентства.

По информации пресс-службы, поэтапно поезда вернуться в свой привычный график.

На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.