Власти Грузии работают над снижением цен на топливо

Благодаря переговорам с импортерами, цены на топливо в Грузии снизились и продолжат снижаться. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте 2022 года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,5 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (1,6 доллара).

"Диалог с импортерами топлива продолжается, и мы сделаем все, чтобы еще больше снизить цены на топливо, в том числе и на дизельное топливо", – сказал Гарибашвили.

По его словам, на сегодняшний день правительству удалось добиться того, что на небрендированных автозаправочных станциях цена на бензин составляет менее 2 лари за литр.

По его словам, также правительство Грузии работает и над снижением цен на продукты.

"Сегодня уже на 20-30% снизились цены на основные продукты, и также они снизятся, по нашим предположениям, в следующие месяцы", – сказал Гарибашвили.

В начале года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил правительству выяснить, почему наценка на продукты питания, в том числе первой необходимости, достигает 70-80%, а то и 100%, и принять меры.

Для этого правительство начало работу над проектом нового закона и работу с импортерами продукции. По словам министра экономики Левана Давиташвили, работа с бизнесом принесла результаты – цены на продукты снизились в сетевых магазинах в рамках акций.