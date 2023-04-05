В Грузии ужесточили допинг-контроль на законодательном уровне

Парламент Грузии утвердил внесение изменений в закон "О спорте" – "за" проголосовали 83 депутата, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Изменения были инициированы парламентским комитетом по делам молодежи и спорта. Законопроект был рассмотрен в ускоренном порядке. В среду состоялись его второе и третье слушания, а накануне – первое.

Согласно поправкам, допинг-контроль будет проводиться не с согласия спортивной организации, а станет обязательным.

Кроме того, спортивные организации будут обязаны, помимо повышения осведомленности и реализации образовательных программ, обеспечивать исполнение наказания за нарушение антидопинговых правил спортсменом, в том числе прекращать все виды финансирования спортсмена (или другого лица) в период действия санкций.

Если же правила нарушит спортивная организация, министерство культуры, спорта и молодежи Грузии сможет приостановить или прекратить ее финансирование.

Право на выполнение допинг-контроля, согласно законопроекту, будет предоставлено только тем лицам, которые имеют соответствующий сертификат, выданный или признанный международной или национальной антидопинговой организацией.

Кроме того, законопроект урегулирует одну из важнейших угроз в сфере допинга – вопрос конфликта интересов. Законопроект установит, что физические и юридические лица, участвующие в допинг-контроле и иных видах антидопинговой деятельности, обязаны будут не допускать конфликт интересов с интересами Антидопингового агентства Грузии.