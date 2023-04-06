В Грузии меняют закон о трудовых мигрантах

Парламент Грузии в первом чтении утвердил пакет поправок о трудовой миграции, который коснется трудоустройства за рубежом и в Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно принятым поправкам, теперь отправка граждан Грузии за границу будет легально осуществляться только компаниями-посредниками, имеющими специальный сертификат, а вот для трудоустройства иностранцев понадобится специальная регистрация.

Компанией-посредником по законодательству будет считаться юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, филиал или представительство иностранной компании или некоммерческого юридического лица, чья деятельность связана с трудоустройством граждан Грузии или иностранцев с постоянным видом на жительство в Грузии за рубежом.

После принятия проекта такие компании будут обязаны регистрироваться, и информация о них будет публичной, при этом каждая такая компания должна будет пройти сертификацию в министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Только при наличии сертификата компания сможет легально заниматься своей деятельностью, при этом сами условия сертификата определит правительство Грузии специальным постановлением.

Кроме того, по законодательству компания, в случае трудоустройства гражданина Грузии за рубежом, обязана оформлять контракт по специальной форме, который будет проверяться. В контракте будут указаны личные данные мигранта, адрес и банковские реквизиты зарубежной компании, данные иностранца, заключающего контракт, вплоть до его адреса и счетов.

Также будет указан вид работы и ее срок, оплата труда, условия проживания и социальные гарантии трудовых отношений. При этом контракт обязательно должен быть оформлен на двух языках, один из которых – грузинский.

Регулируют поправки и вопрос трудоустройства иностранных граждан в Грузии.

Согласно проекту, у правительства будет возможность ограничивать привлечение местными компаниями иностранных специалистов конкретных специальностей и профессий исходя из состояния рынка труда, а также на работы, не требующие квалификации, и в том случае, если предложение на местном рынке труда превышает спрос.

Одновременно с этим правительство получит право поощрить привлечение местными работодателями иностранцев в тех сферах, где предложение на местном рынке труда не удовлетворяет спрос.

Местным работодателем, согласно поправкам, будет считаться юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, товарищество, представительство иностранной организации, зарегистрированной в Грузии или законно проживающее в Грузии, физическое лицо, которое имеет право брать на работу не имеющих постоянного вида на жительство иностранцев и использовать их труд.

Также в Грузии вводится понятие "трудовой иммигрант" – иностранец без постоянного вида на жительство, который вступает в трудовые отношения с местным работодателем с целью осуществления оплачиваемой трудовой деятельности.

Согласно вводимым правилам, отношения с местным работодателем будут регулироваться Трудовым кодексом. Они будут возможны только при условии легального нахождения в Грузии.

В контракте, заключаемом с иностранным гражданином, помимо условий оговоренных Трудовым кодексом Грузии, обязательно должны быть указаны полные личные данные иностранца и полные данные о его работодателе, в том числе банковские реквизиты работодателя, конкретный срок договора и срок его действия.

Обязательным станет указание места работы иммигранта и адрес места работы, а также права, обязанности и ответственность работодателя. Контракт с иностранцем обязательно должен быть на двух языках – на грузинском и на родном или понятном для иммигранта языке.

При этом местные работодатели будут обязаны сообщать Минтруду о найме иностранца и регистрировать его в базе трудовых иммигрантов. Только зарегистрированный в базе иностранец сможет получать зарплату на основании своего контракта с местным работодателем.

Министерство труда при регистрации будет проверять правильность предоставленной информации о трудовом иммигранте. При этом наличие регистрации даст право трудовым иммигрантам получить временный трудовой вид на жительство в Грузии.