Резервы Нацбанка Грузии впервые превысили пять миллиардов долларов

Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 марта 2023 года достигли исторического максимума и превысили пять миллиардов долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национального банка Грузии.

За март резервы снизились на 283,6 миллиона долларов, а с начала года – на 102,3 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора.

Предыдущий раз исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 декабря 2022 года и составляли 4 901,5 миллиона долларов.

За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов.

Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,5 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.

В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах, – 3,2 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ, – 1,3 миллиарда долларов.

Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR), – 467,9 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,3 тысяч долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.

Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 10,1 миллиона долларов.