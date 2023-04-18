Выставка недвижимости пройдет в Тбилиси

Выставка недвижимости Real Estate Exhibition пройдет в выставочном центре Expo Georgia на проспекте Церетели в Тбилиси с 28 по 30 апреля. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили организаторы.

По информации организаторов, выставка недвижимости – главное событие отрасли, которое собирает как инвесторов, так и представителей бизнес-сектора, а также людей, заинтересованных в приобретении недвижимости.

В рамках мероприятия пройдут B2B встречи между девелоперскими компаниями и представителями брокерских компаний из 100 стран мира.

Посетители выставки могут в одном пространстве осмотреть коммерческие, жилые или офисные помещения страны, ознакомиться с текущими девелоперскими проектами, получить спецпредложения и на месте сделать выбор.

Посещение выставки бесплатное.