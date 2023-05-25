Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика

Аэропорты Грузии обслужили более одного миллиона пассажиров в первом квартале 2023 года, что на 49,9% больше, чем за отчетный период 2022 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

По данным "Сакстата", грузинские аэропорты в январе-марте приняли 511 тысяч пассажиров (на 48% больше, чем в первом квартале 2022 года), а из аэропортов вылетело около 537,3 тысячи человек (на 51,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года).

Кроме того, объем грузопотока в аэропортах страны составил 4,1 тысячи тонн. Из них 85,4% – полученные грузы, а 14,6% – отправленные.

В первом квартале текущего года в аэропортах Грузии было совершено 0,3 тысячи грузовых рейсов, что на 25% меньше, чем в январе-марте 2022 года.

Что касается количества пассажирских рейсов, осуществленных из аэропортов Грузии, то в первом квартале 2023 года оно составило 4,8 тысячи, что на 37,1% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

По статистике, воздушным транспортом Грузии было перевезено 42,2 тысячи пассажиров, а объем пассажирооборота составил 102,9 миллиона пассажиро-километров.

За указанный период количество перевезенных пассажиров на 53,5% превышает соответствующие показатели 2022 года, а объем пассажирооборота – на 65,4%.

Также, по данным "Сакстата", воздушным транспортом Грузии было перевезено 111,6 тысячи тонн грузов, а объем грузооборота составил 208,3 миллиона тонн-километров. По сравнению с аналогичными данными прошлого года объем перевезенных грузов и объем грузооборота снизился на 36,2%.