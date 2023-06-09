Международные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума

БАКУ/Trend/ - На 30 мая 2023 года международные резервы Национального банка Грузии достигли исторического максимума, составив 5 001,4 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Нацбанк.

В течение мая резервы выросли на 132 миллиона долларов, а с начала года увеличились на 99,9 миллиона долларов. Аналитики связывают изменение объема резервов с валютными операциями правительства, банковского сектора и продажей валюты Национальным банком Грузии.

Предыдущий исторический максимум международных резервов Национального банка Грузии был достигнут 30 апреля 2022 года и составил 5 133,4 миллиона долларов. За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов.