Премьер-министр Грузии встретился с главой «Азиатского банка инфраструктурных инвестиций»

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом «Азиатского банка инфраструктурных инвестиций» Дзин Ликун в Пекине, передает Trend.

Они обсудили основные направления сотрудничества между Грузией и банком, включая энергетическую безопасность, использование "зеленых" и возобновляемых источников энергии.

Ираклий Гарибашвили выразил благодарность за плодотворное сотрудничество и весомый вклад в развитие инфраструктуры Грузии. Он также рассказал о прогрессе, достигнутом правительством Грузии в экономическом направлении, отметив, что страна продемонстрировала двузначный экономический рост за последние 2 года, несмотря на мировые вызовы.