Новый премьер-министр Грузии будет утвержден на следующей неделе

БАКУ /Trend/ - Парламент Грузии утвердит нового премьер-министра и правительство на следующей неделе.

Как сообщает Trend, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, изменения в правительстве направлены на то, чтобы партия «Грузинская мечта» вышла на октябрьские парламентские выборы сильнее, чем когда-либо.

"Впервые с тех пор, как Грузия стала парламентской республикой, кандидат на пост премьер-министра будет выдвинут от парламента, что характерно для европейских демократий".

Накануне премьер-министр Иракли Гарибашвили объявил о своей отставке в связи с предложением возглавить правящую партию «Грузинская мечта» в предвыборный период.

Премьер-министром станет Ираклий Кобахидзе, нынешний председатель «Грузинской мечты».