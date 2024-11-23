АБР предоставит Грузии кредит на улучшение качества профобразования

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) предоставит Грузии кредит в размере 68,2 млн лари (25 млн долларов) для улучшения качества и доступности профессионального образования. Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает Trend.

«Мы стремимся повысить уровень трудоустройства молодежи и взрослых, а также поддержать развитие местной экономики, обеспечив ее более квалифицированной рабочей силой за счет улучшения качества и актуальности программ профессионального образования», - заявил генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

Сообщается, что финансирование направлено на реализацию программы «Современные навыки для лучших рабочих мест», которая предусматривает совершенствование нормативной базы для образования взрослых, повышение оплаты труда преподавателей профессиональных учебных заведений и развитие государственно-частного партнерства.

В АБР уверены, что эта инициатива предоставит больше возможностей молодежи из сельских районов и детей из малообеспеченных семей.