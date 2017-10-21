Крупнейшая в Сирии ткацкая фабрика вновь заработала

Первый ткацкий станок в субботу запустили на крупнейшей в Сирии ткацкой фабрике. Предприятие расположено в квартале Эйн аль-Таль в городе Алеппо. Данный район несколько лет контролировали боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация), рассказал журналистам директор фабрики Салах Мардут, передает агентство Интерфакс.

До войны на фабрике был налажен полный цикл производства ткани из хлопка-сырца. Ежегодный объем производства составлял 14 млн квадратных метров. Боевики перепрофилировали предприятие под выпуск противопехотных мин и минометных снарядов.

"Уходя они вывезли часть оборудования. Ущерб оценивается в $60 млн", - сообщил Мардут.

До начала боевых действий в провинции выращивали различные культуры, включая высококачественный длинноволокнистый хлопок - специально выведенный сорт "Алеппо". В настоящее время местные власти при содействии российских военных из Центра примирения враждующих сторон восстанавливают водоснабжение в регионе.