Британия привержена сделке по Ирану – глава МИД

5 января 2018 01:05 (UTC+04:00)

Глава МИД Британии Борис Джонсон в телефонном разговоре заявил госсекретарю США Рексу Тиллерсону, что Великобритания сохраняет приверженность иранской ядерной сделке.

"Глава МИД заявил о сохраняющейся приверженности Великобритании иранской ядерной сделке и работе с нашими союзниками и партнерами по принятию мер в связи дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе", - говорится в сообщении британского МИД по итогам телефонных переговоров Джонсона и Тиллерсона, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану (СВПД). При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Джонсон и Тиллерсон отметили также, что иранские власти, реагируя на демонстрации, должны проявлять уважение к праву людей на свободу слова.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Заседание СБ ООН по Ирану состоится в пятницу
В мире 02:02
США внесли в санкционный список по Ирану еще пять компаний
США 00:44
США могут "привлечь к ответственности" причастных к насилию в Иране - Госдеп
США 4 января 23:37
США надеются на проведение заседания СБ ООН по Ирану в ближайшие пару дней
США 4 января 20:16
США не хотят революции в Иране, заявили в госдепе
США 4 января 18:51
Иран направил жалобу в ООН, обвинив США в подстрекательстве к беспорядкам
Иран 4 января 14:32
Иран опроверг информацию о задержании в ходе протестов гражданина ЕС
Политика 3 января 23:27
Генсек ООН призвал избежать насилия в Иране
Другие страны 3 января 21:37
Командующий КСИР заявил, что "смута 2017 года" в Иране закончена
Политика 3 января 19:44
В Иране задержали гражданина одной из стран ЕС за причастность к беспорядкам - СМИ
Политика 3 января 19:10
Глава УВКПЧ ООН призвал Тегеран не провоцировать волнения
Другие страны 3 января 18:48
Власти Ирана намерены полностью снять ограничения с Telegram и Instagram 5 января
Иран 3 января 15:46
Иран и Азербайджан имеют крепкие отношения - первый вице-президент
Политика 3 января 14:57
В Иране задержали подозреваемого в убийстве двух демонстрантов в Доруде
Общество 3 января 14:28
США провоцируют события в Иране – МИД Турции
Турция 3 января 14:13
Турция выступает за стабильность в Иране – Эрдоган
Турция 3 января 13:40
В Иране продолжаются акции протеста
Иран 3 января 12:11
На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,5
Общество 3 января 09:12