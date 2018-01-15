Более 70 человек пострадали после обрушения в здании фондовой биржи в Джакарте (Обновлено)

Более 70 человек пострадали и были госпитализированы после обрушения в здании фондовой биржи в индонезийской столице Джакарте, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Post.

Инцидент произошел во время перерыва в торгах. Сообщается, что в здании обрушилась одна из галерей.

Представитель полиции сообщил, что всего с травмами разной степени тяжести в городские больницы было доставлено 72 человека, отмечает издание.

Идет расследование обстоятельств инцидента, но правоохранители уже исключили взрыв в качестве причины обрушения, уточняет газета.

10:33 (GMT+4) Несколько человек пострадали в результате обрушения в здании фондовой биржи в индонезийской столице Джакарте, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg

Как сообщила представитель фондовой биржи Реза Андхика (Rheza Andhika), сообщения о взрыве не поступали.

Местные власти проводят эвакуацию людей с прилегающих к зданию территорий.

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