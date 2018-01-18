Alibaba Group опровергла информацию о планах компании заняться выпуском криптовалют

18 января 2018 01:13 (UTC+04:00)

Alibaba Group не намерена выпускать криптовалюту, платформа P2P Nodes была запущена для других целей. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

"Alibaba не планирует выпускать криптовалюту. Более того, майнинг криптовалют строго запрещен на наших облачных серверах", - сказал представитель пресс-службы, отметив, что P2P Nodes является сетью для доставки контента (Content Delivery Network, CDN).

Ранее китайские СМИ распространили информацию о том, что компания запустила платформу P2P Nodes для майнинга криптовалюты.

В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что правительство Китая собирается заблокировать доступ к местным и офшорным платформам, которые торгуют криптовалютой.

Китай считается одним из наиболее крупных игроков на рынке криптовалюты, однако власти постоянно принимают меры для борьбы с ней.

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Azernews Newspaper
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